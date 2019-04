Reuzendoder Herner EV derde horde voor Trappers in de play-offs

Gaat reuzendoder Herner EV ook Trappers uitschakelen, de kampioen van Nord? Dat ligt niet voor de hand. De ploegen speelden al zes keer tegen elkaar dit seizoen. Twee oefenduels in de voorbereiding, die de Tilburgers wonnen met 4-1 en met 5-4 na overtime. En vier keer in de competitie, waarbij de ploeg van Bo Subr drie keer aan het langste eind trok (thuis 9-3 en 6-3, uit 5-1). Alleen op 16 december in Herne ging het mis voor Trappers. Herner won toen na overtime met 6-5.

Niet rijk rekenen

Dat de ploeg uit het Ruhrgebied Trappers drie keer gaat verslaan in de best-of-five lijkt onwaarschijnlijk. Trappers mag zich echter nog niet rijk rekenen. Met Björn Linda beschikt Herner EV sinds november over een van de beste goalies in de Oberliga. Hij kwam toen over van DEL2-club Deggendorf nadat daar een Canadese goalie was ingevlogen. Ook de twee Canadese imports, Bradley Snetsinger en Patrick Asselin, zijn belangrijk bij Herne. Van de dertig doelpunten in de zes play-offwedstrijden tot dusverre namen zijn er respectievelijk vijf en zeven voor hun rekening. En: vanwege de samenwerking met DEL1-club Krefeld en DEL2-club Bad Nauheim kan Herner EV in de play-offs over vier goede jeugdspelers van die clubs beschikken en kan daardoor – net als Trappers – vier ‘lijnen’ op het ijs brengen.