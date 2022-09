Rick Hendriks schudt blessureleed van zich af met winst op de halve marathon in Deurne: ‘Er was wel wat onzekerheid of ik wel lang genoeg kon lopen’

Wat was je doel voor deze halve marathon?

,,Ik ben een paar weken geblesseerd geweest aan mijn achillespees. Het doel was eigenlijk: kijken of ik de marathon van Eindhoven in oktober nog kon halen. Ik heb uiteindelijk een paar minuten harder gelopen dan ik van plan was. Dat was redelijk onverwacht, eigenlijk.”

Wanneer en hoe heb je je voorbereid op deze wedstrijd?

,,Dat is eigenlijk best bijzonder: ik ben nu vier weken blessurevrij, maar vier weken is best wel kort. Ik doe ook veel aan wielrennen en tijdens mijn achillespeesblessure heb ik best veel gefietst. Twee weken geleden had ik nog een lange wielrentocht. Vorige week heb ik duurlooptrainingen gedaan. Door die voorbereiding was er wel wat onzekerheid of ik wel lang genoeg kon lopen.”

Veel variatie dus. Loop je vaker halve marathons?

,,Ik heb tot nu toe 5 of 6 halve marathons gelopen. Sinds vorig jaar wil ik graag een hele marathon lopen, maar dat mislukte door een blessure op de dag zelf. En dat terwijl ik eigenlijk nooit geblesseerd ben.”

Je bent uiteindelijk met ruim vijf minuten voorsprong op de nummer twee gefinisht. Wanneer merkte je dat je mogelijk ging winnen?

,,Toen ik de eerste ronde doorkwam en ik achterom keek, dacht ik: als ik op dit tempo blijf doorlopen, dan komt het goed. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan.”

Wat maakt jou anders dan de andere deelnemers?

,,Ik heb vroeger altijd gesprint op de atletiekbaan, dus ik ben best snel in de eindsprint. Dat is een wapen dat ik altijd kan gebruiken. En ik denk dat mijn duurloopvermogen komt van het vele wielrennen.”

Ben je dan ook tijdens zo’n halve marathon anders dan de andere lopers? Rituelen, speciale tactieken?

Lachend: ,,Nee, tijdens een wedstrijd ben ik best basic.”

Welke wedstrijden staan er nog op het programma en wat zijn je doelen voor de komende tijd?

,,Na mijn blessure lag de focus eigenlijk alleen maar op de marathon in Eindhoven. Maar ik ga waarschijnlijk ook meedoen aan de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. In april van vorig jaar viel ik uit tijdens de marathon van Rotterdam. Daar wil ik sowieso nog eens aan meedoen.”