Rick van Hamond heeft de hoop nog niet opgegeven, hij wil onder de 50 seconden duiken op het koningsnummer

Geen WK motorcross in Oss, miljoenen­strop dreigt voor organisa­tor

Het WK motorcross keert in 2023 terug naar Nederland, maar niet in Oss. In plaats van de Brabantse stad, wordt nu Arnhem op 20 augustus gastheer van de Nederlandse Grand Prix. De gang van zaken zorgt voor frustratie bij de organisatie. ,,We zijn allemaal verliezers.”

12 oktober