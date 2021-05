Rick van Riel gaat tot het gaatje en duikt in Vught verder onder de EK-limiet

Tijdens de Harry Schulting Games in Vught kregen atleten de kans onder allerhande limieten te duiken. Tilburger Rick van Riel (19) had er al twee op zak voor het EK onder 20 jaar, dat van half juli wordt gehouden in Tallinn. Het belette hem echter niet om zijn tijd op 800 meter nog scherper te stellen.

Rick van Riel verontschuldigde zich keurig bij bondscoach Grete Koens toen die hem wilde feliciteren met zijn nieuwe persoonlijk record op de 800 meter. ,,Sorry, eerst even kotsen.” Nadat hij enkele minuten had staan bijkomen boven een groene kliko, was hij ook in staat om te vertellen waarom hij een week na halen van de EK-limiet nog een keer tot het gaatje hadden willen gaan. ,,Ik wilde die tijd gewoon nog scherper stellen.” In Lisse liep Van Riel 1.50,02. In Vught snelde hij naar 1.49,22.

Hij richt zich vooral op de 1500 meter. ,,Het is de afstand waar ik de meeste kans maak.” De limiet voor die afstand had hij afgelopen winter al gehaald tijdens het indoorseizoen. ,,Een goede 800 meter is nodig om een goede 1500 te kunnen lopen op het EK. Vandaar dat ik er nu zo in investeer.”

Tactische race

De tiener, die inmiddels op Papendal traint en daardoor op kamers woont in de witte atleten-villa vlak bij het sportcentrum, wil op de 1500 meter vooral niet verrast worden door de mannen van de 400 en 800 meter. ,,Als het in Tallinn uitdraait op een tactische race, dan komt het aan op het laatste stuk. Met een goede 800 meter in de benen maak ik op de 1500 een redelijke kans, ongeacht het verloop van de race.”

Oudere broer Robin van Riel gaat voor het EK onder 23, dat deze zomer in het Noorse Bergen wordt gehouden. ,,De limiet (3.43) moet ik nog lopen, maar gezien mijn pr, moet dat gaan probleem zijn”, zegt de man die het net als zijn broer vooral moet hebben van de 1500 meter. Daar waar Rick via de 800 werkt aan zijn snelheid, kiest Robin voor de tegenovergestelde benadering. ,,Ik kies nu voor de langere afstanden om mijn inspanningen op de 1500 net wat langer vol te houden.” En dus meldde hij zich in Vught voor de 3000 meter. ,,Ik hoop op een tijd tegen de 8.00 minuten.” Hij moest na een snoeiharde race genoegen nemen met een zestiende plaats in 8.14,62.