Rijenaar Joris van Gool pakt zijn eerste nationale titel op de 100 meter

NK AtletiekDe tijd die in eerste instantie op het bord verscheen, was te mooi om waar te zijn, wist ook Joris van Gool toen hij in 10.17 voor Keitharo Oosterwolde (10.49) en Netanel Dorothea (10.51) soeverein zijn eerste nationale titel op de 100 meter had binnengehaald.