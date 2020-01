Robert Braber sluit kantoordeur en verlaat RKC per direct: ‘Wil weer met voetbal bezig zijn’

Het contract van Braber liep af, waarna hij besloot zijn prioriteiten elders te leggen. ,,Ik heb de laatste tijd goed uitgezocht waar mijn passie ligt. En dat is voetbal. Ik wil gewoon weer lekker met het spelletje bezig zijn.” Een toekomst als (jeugd-) trainer lijkt gezien zijn papieren, Braber heeft UEFA B-licentie in bezit, daar naadloos op aan te sluiten.

Daarna wil hij, het liefst al komende zomer, terugkeren in een voetbaltechnische functie terug in de voetballerij. Verlegen om interesse hoeft Braber niet te zijn. Voorzichtig werd al door enkele partijen naar hem geïnformeerd, maar haast heeft hij niet. ,,Tenzij er iets heel moois langskomt wat ik niet kan weigeren, wil ik mijn vrije tijd benutten om de opleiding af te ronden. Wegens mijn drukke werkzaamheden bij RKC, is dat er een beetje bij ingeschoten.”

Eerder was Braber ook al een jaar actief als teammanager bij de Waalwijkse eredivisionist. Om zich breder te ontwikkelen, besloot hij na de promotie de stap naar de functie van accountmanager te zetten. Daarnaast kwam de voormalig middenvelder in het verleden bijna vierhonderd duels in actie in het betaalde voetbal. Inmiddels is hij nog altijd actief bij de amateurs, als blikvanger van zaterdagderdeklasser Kogelvangers.