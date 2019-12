Robin van Riel jaagt in Kenia op nieuwe doelen: ‘Tokio komt wat vroeg. Parijs in 2020, daar denk ik eerder aan’

Matla (HC Den Bosch) genomi­neerd voor beste hockeyster ter wereld

6 december Frédérique Matla kan in de voetsporen treden van haar illustere voorganger Maartje Paumen. De 22-jarige aanvalster van HC Den Bosch is voor het eerst in haar carrière genomineerd voor de FIH Player of the Year Award, de prijs voor de beste hockeyster ter wereld.