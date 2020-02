Robin van Riel prolongeert titel met een laatste ronde waarin ‘het uit de tenen’ moest komen

Robin van Riel deed zaterdagavond in Apeldoorn wat hij moest doen: de nationale titel prolongeren op het NK indoor. De 19-jarige atleet uit Tilburg kreeg het in de finale van de 1500 meter nog wel onverwacht lastig in de slotronde. ,,Toen moest het echt even uit de tenen komen", sprak de winnaar opgelucht.

Voor Van Riel is het indoorseizoen vooral de opmaat naar de baanwedstrijden in de openlucht. Op de middellange afstand wil hij zo snel mogelijk de aansluiting met de internationale top maken. ,,Ik denk dat de combinatie snelheid en duurvermogen voor mij ideaal is", zegt hij over wat hij aan kan tussen de 800 meter en vijf kilometer.

Van Riel had zaterdagavond zijn plan klaar om de titel op de 1500 meter in bezit te houden. ,,Het moest een combinatie worden van hard gaan zodat de snelle sprinters van de 800 meter eraf moesten en iets over houden voor de finale. Ik had het lang onder controle en ik voelde me ook. Bij het ingaan van de laatste kwamen er plots twee man overheen. Daar schrok ik van. Vooral van het feit dat de laatste ronde er eerder was dan ik had gedacht. Ik was denk ik meer bezig met de tactiek dan het tellen van de ronden. Daardoor moest het in de laatste ronde toch nog even gebeuren.”