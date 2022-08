Robin van Roosmalen beëindigt vechtsportcarrière door tragisch ongeluk: ‘Pijnlijk, maar moet realistisch zijn’

Van Roosmalen is een meervoudig wereldkampioen kickboksen, die eigenlijk nog grootse plannen had in de discipline van het mixed martial arts (MMA). Maar het zware ongeluk van vorig jaar dwarsboomde zijn plannen, doorkliefde zijn spieren en zorgde ervoor dat hij vol ijzerwerk zat. ,,Met pijn en acceptatie kondig ik het einde van mijn carriere aan. Een pijnlijke, maar realistische boodschap die me helpt dit hoofdstuk van mijn leven in vrede af te sluiten. Ik heb de laatste 1,5 jaar hard gewerkt, maar besef dat ik niet terug ga komen op mijn oude niveau.”