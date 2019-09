Robin van Roosmalen maakt langverwacht MMA-debuut voor Bellator

Van Roosmalen tekende in mei een contract bij Bellator, een van de grootste MMA-organisaties in de wereld. De Bosschenaar was jarenlang een van de toppers van Glory, maar had het als kickbokser wel gezien. Hij vond het tijd voor een nieuwe uitdaging en verhuisde daarom naar Fort Lauderdale. Daar traint hij met gelijkgestemden. ,,Iedereen heeft dezelfde doelstellingen. Dat maakt het makkelijker om in de VS te leven, in Nederland had ik na een training vaak niets te doen. Mijn vrienden waren aan het werken als ik vrij was”, zei Van Roosmalen eerder al.