Robin van Roosmalen verdedigt wereldtitel in Johan Cruijff Arena

Oorspronkelijk zou Van Roosmalen vorige maand in New York zijn titel in de klasse tot 65 kilogram verdedigen. Hij was toen echter verhinderd, omdat hij tijdens het trainen een schouderblessure op had gelopen. ,,Ik heb het nog geprobeerd, maar het wordt te moeilijk", zei de Bossche wereldkampioen toen. Nu is hij fit en vecht hij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, op hetzelfde gala als Rico Verhoeven.

Pokerface

Van Roosmalen geldt als de sterkste vechter in zijn klasse en een van de sterkste vechters van Glory, 's werelds grootste kickboksorganisatie. Van de 19 partijen die hij voor Glory vocht, won de Bosschenaar er 16. Van Roosmalen is bovendien de enige die in twee verschillende gewichtsklasses titelhouder is of was; zowel in het lichtgewicht (-70) als in het vedergewicht (-65) won Pokerface kampioensriemen.

Baas