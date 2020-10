Robin van Roosmalen ziet Bellator-debuut in het water vallen na positieve coronatest: ‘Ik kom sterker terug’

Het is de tweede keer dat zijn debuut voor Bellator, de op één na grootste organisatie in het mixed martial arts (MMA), wordt uitgesteld. Een klein jaar geleden werd zijn partij tegen Cris Lenconi geschrapt, omdat hij niet het vereiste gewicht had. Na onderzoek van de doktoren bleek dat hij juist te weinig had gegeten, voor zijn partij in Milaan van zaterdag was al vroeg perfect op gewicht, maar gooide een positieve coronatest dus roet in het eten.

Van Roosmalen toont zich teleurgesteld, maar ook strijdbaar. ,,Daar gaan we weer... De laatste twee jaar is de man boven me aardig op de proef aan het stellen, nu ook weer. Ik weet dat hij zijn grootste gevechten aan de sterkste soldaten geeft, maar kom op, geef me nu eens rust. Ik ben nog nooit zó sterk en positief geweest”, zo stelt Pokerface. ,,Ik ga nu snel herstellen en kom sterker terug dan dat ik nu ben. Ik zie jullie snel weer terug.”

Quote De laatste twee jaar is de man boven me aardig op de proef aan het stellen Robin van Roosmalen (31), MMA-vechter

Furore als kickbokser

Ook voor tegenstander Nauzet Trujillo is het een flinke domper, het is nog onbekend of de partij later alsnog af wordt gewerkt. En dus moet Van Roosmalen opnieuw wachten op zijn Bellator-debuut. Hij maakte eerder furore als kickbokser, hij was in twee verschillende gewichtsklassen wereldkampioen bij Glory, maar had het eind 2018 wel gezien. De Bosschenaar verhuisde naar Fort Lauderdale om als MMA-vechter de hemel te bestormen, maar heeft vooral veel pech. Hij vocht eerder al wel twee MMA-partijen voor een andere organisatie, die won hij beide.

