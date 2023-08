Roef! begint Europacuptoernooi op eigen complex met twee klinkende zeges

Normaal gesproken gaat een softbalwedstrijd over zeven innings, maar die had Roef! in beide wedstrijden niet nodig. Als er na een volledige inning tien of meer punten verschil is, dan wordt het duel beëindigd. In de eerste wedstrijd van de Moergestelsen waren ze na vijf innings klaar (13-3). Later op de dag had de organiserende club zelfs slechts drie innings nodig om met 15-0 te winnen van Medvednica Mrki.