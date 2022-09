Roef! gewaagd aan Olympia, maar niet stabiel genoeg voor plek in Holland Series softbal

De Holland Series zaten er voor de softbalsters Roef! dit seizoen geen moment in. Toch was de ploeg uit Moergestel zaterdagmiddag gewaagd aan Europees clubkampioen Olympia Haarlem.

De eerste wedstrijd van de dag eindigde zelfs in een 2-1 zege. Na een homerun van Brenda Beers in de openingsinning, hield pitcher Marjolein Merkx met haar team de nul. In de vijfde inning kwamen Lisa de Vries en Isa Los namens Roef! over de thuisplaat.

De scorende De Vries (22) speelde een niveau lager bij Euro Stars en wilde ooit weleens hogerop. Toen ze twee jaar geleden door assistent-coach Evert Versloot van Roef! werd benaderd, wist ze het wel. ,,Het team uit de hoofdklasse waar ik graag voor zou willen spelen, is Roef!”, bekent De Vries. ,,De gezelligheid, de sfeer die ook goed blijft als het even minder loopt. Het klikt gewoon. Het is voor mij wel ver rijden vanuit Gouda, maar dat is het waard. Ik dacht vanaf de bank veel te leren en geleidelijk door te stromen. Dat ik hier nu al zo veel speel, had ik nooit verwacht. Daar ben ik heel dankbaar voor.”

De tweede pot bleef ook spannend tot op het eind, maar ging met 4-5 verloren voor de ploeg van hoofdcoach Jeroen Swers. Namens Roef! scoorden Kaitlyn Caleen, Kim Donkers, Nicky Uytendaal en Isa Los. ,,Ik maakte een foutje waardoor er bij Olympia twee punten binnen kwamen. Jammer, want we hadden ook deze wedstrijd kunnen winnen”, aldus De Vries. ,,Vaak zit het in kleinigheden dat we dat niet doen. Dat stapelt zich op. Stabiel kun je ons niet noemen, terwijl constant presteren wel nodig is om de Holland Series als doel te kunnen stellen.”

Strijd om plek drie in de hoofdklasse

Olympia Haarlem, dat deze zomer de European Premiere Cup won, is na deze zege verzekerd van deelname aan die best of five om het landskampioenschap. Koploper Tex Town Tigers was dat al. Roef! gaat deze maand met Sparks Haarlem en Neptunes strijden om plek drie in de hoofdklasse, wat mogelijk nog een Europees toernooiticket oplevert.

De landskampioen van 2019 heeft een grotere selectie nodig om structureel bovenin mee te draaien. De Vries: ,,Speelsters zijn terug naar College in Amerika, enkele buitenlandse versterkingen zijn niet gekomen. We vallen terug op dames-3. We hebben meer speelsters nodig die altijd bij de trainingen en wedstrijden kunnen zijn en dan niet hoeven werken. Ik merk dat we daardoor wat onrustig worden, dat helpt niet.”

De Vries denkt niet dat er een positie is waarop ze de beste kan zijn, wel hoopt ze zelf zo’n stabiele factor te worden. ,,Ik zal nooit een topspeelster worden. Mijn kwaliteit is dat ik een team player ben die overal de ploeg kan helpen. Derde honk, korte stop, tweede honk... zelfs in het outfield kun je me neerzetten. Daarmee kan ik van grote waarde zijn.”

Stand hoofdklasse softbal (per 3-9): 1. Tex Town Tigers 30-52, 2. Olympia Haarlem 30-46, 3. Roef! 32-34, 4. Sparks Haarlem 0-32, 5. Neptunes 30-30, 6. Onze Gezellen 32-12, 7. Amsterdam Pirates 32-10.

Volledig scherm Lisa de Vries aan slag namens Roef! tegen Olympia Haarlem. © Ramon Mangold/Pix4Profs