Roef!-softbalster Onaisha Franka zit niet langer gevangen in een tunnelvisie

Ze kon met een A-status het fulltime programma van het Koninkrijksteam meedraaien, maar softbalster Onaisha Franka (24) bedankte zonder de deur achter zich dicht te gooien. ,,Ik merkte dat het even niet mijn gelukkige plek was. Ik heb altijd met een tunnelvisie geleefd. Dus die keuze om alles te laten vallen was heel moeilijk, maar mijn eigen geluk ging voor. Ik had even tijd en ruimte nodig om aan mezelf te werken”, zegt de speelster van Roef!.

Zowel mentaal als fysiek werd het een lang traject voor Franka, die bij een oefenwedstrijd van Oranje bij het maken van een sliding ongelukkig in een kuil terechtkwam en haar knie blesseerde. ,,De focus ging op helemaal fit worden. Ik koppelde mezelf heel erg aan softbal. Doordat ik bij het Nederlands team stopte, kon ik nadenken over wie ik eigenlijk ben als softbal er niet is. Wat ik er vooral van heb geleerd is dat ik dan nog steeds Onaisha ben. De softbalster maakt mij niet en dat was daarvoor in mijn hoofd wel zo.”

Mentale workshops

Van een zwart gat was geen sprake, want nog steeds brengt ze veel avonduren op een softbalveld door. Franka is net afgestudeerd als sportpsychologe en heeft twee banen bij één werkgever. Deels zit ze op kantoor, deels runt ze een softbalteam uit de nationale jeugdopleiding. ,,Dat gaat van het coördineren tot het schrijven van het programma en de uitvoering zelf. Ik geef dus ook training en mentale workshops en doe daarnaast de een-op-een-begeleiding van de speelsters”, somt Franka op.

Ik ben me inmiddels heel bewust hoe ik in bepaalde situaties kan reageren Onaisha Franka (24), softbalster Roef!

Het helpt haar ook als speelster vooruit. ,,Als je jonge meiden traint, moet je er zelf bewust over nadenken. Dat je ze wel het juiste vertelt en aanleert. We werken ook met persoonlijkheidstesten. Ik ben me inmiddels heel bewust hoe ik in bepaalde situaties kan reageren en hoe anderen dat misschien gaan doen. Dat je niet gelijk in de weerstand gaat bij een type waar je sneller mee botst, maar kunt begrijpen waar diegene vandaan komt en samen een middenweg daarin vinden. Heel belangrijk in een teamsport”, zegt de geboren Rotterdamse, die haar softbalopleiding in Amsterdam genoot en inmiddels voor de rust en kortere reistijd in Culemborg is neergestreken.

Via Euro Stars en Sparks kwam de binnenvelder bij Roef! terecht. Ze viel voor de teamsfeer. ,,Dat eerste gevoel is natuurlijk een aanname, maar het blijkt echt een familieclub. Je merkt toch altijd wel dat er groepjes zijn. De kracht van Roef! is juist dat hier heel erg als een team gespeeld wordt. Gewoon met plezier, maar wel nog steeds met een drive. Dat trok mij heel erg.”

Stabiel seizoen

De Moergestelse club draait een stabiel seizoen in de hoofdklasse. Zaterdag werd de dubbel tegen UVV vanwege regenweer op het terrein van Twins in Oosterhout gespeeld. Roef! won met 7-0 en 6-1 staat vierde. ,,Onze doelstelling is de derde plaats halen”, aldus Franka, die een keer over de thuisplaat kwam ,,Daarbij houden we in ons achterhoofd dat we een opleidingsploeg zijn. In deze competitie-opzet spelen alleen de nummers één en twee om het kampioenschap, dat is voor ons nu nog te hoog gegrepen. Wel iets om naartoe te werken.”

Roef! is in de week van 21 tot en met 26 augustus gastheer van de European Cup Winners Cup en krijgt dan ploegen uit Groot-Brittannië, Zwitserland, Oostenrijk, Kroatië, Israël en Botswana over de vloer. ,,Een toernooi waar we heel erg naar uitkijken. En we hebben als doel om eerste te worden.”

Waar ze de tegenstanders op het hoogste niveau van Nederland door en door kent, weet ze niets van teams als Crazy Chicklets en Thunderbirds. ,,Dat verrassingselement maakt het extra leuk”, vindt Franka. ,,Plus het feit dat je dag na dag aan de bak moet om ervoor te zorgen dat je op zaterdagavond de finale mag spelen. Je kunt op papier wel de sterkste zijn, maar totdat de laatste nul is gevallen kan het nog alle kanten op gaan.”

Volledig scherm Onaisha Franka van Roef! © Jan Stads / Pix4Profs