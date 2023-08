Roeier Robbe van Hulst uit Den Bosch: ‘Kracht is belangrijk, maar de sterkste wint niet altijd’

De wereldtop bleek bij het test-event voor de Olympische Spelen toch nét te sterk voor Robbe van Hulst en zijn Oranje-kompanen, die als dertiende van de zeventien deelnemers eindigden bij de dubbelvier Onder 19 jaar.

,,Natuurlijk baalden we dat we niet in de A- of B-finale terechtkwamen”, aldus Van Hulst, voor wie het zijn eerste WK was. ,,We wonnen de C-finale, dat was mooi. En we zagen dat we niet ver van de besten af zaten, een paar seconden maar.”

Herkansing

Volgend jaar krijgt Van Hulst hoogstwaarschijnlijk een herkansing. Hij is namelijk pas 17 jaar en mag dus nóg een keer meedoen aan het Onder 19-WK ,,Als ik weer in de oranjeselectie zit", houdt hij een slag om de arm. Maar, vol vertrouwen: ,,Ik denk dat dat wel goed komt.”

Niet voor niets zat de Bossche gymnasiast bij de dubbel vier (vier roeiers met ieder twee riemen) in Parijs ‘op slag’, voorin de boot. ,,Ik geef het tempo aan en heb ook een voetstuur, waarmee ik eventueel wat kan bijsturen als we niet helemaal recht varen.”

De sterkste wint bij roeien niet altijd. Het moet wel kloppen allemaal Robbe van Hulst

Van Hulst - die op z'n elfde voetbal (‘Ik keepte bij Emplina’) verruilde voor roeien - bepaalde niet zelf dat hij in de dubbel vier terechtkwam. ,,We hadden een selectiegroep van zeven roeiers onder 19 jaar. Die werden bij dit WK door de bondscoach verdeeld over een skif, een dubbel twee en een dubbel vier.” Er wordt, zo legt hij uit, vooral gekeken naar welke roeiers het beste bij elkaar passen qua techniek. ,,Want dat je kracht hebt, is heel belangrijk, maar de sterkste wint bij roeien niet altijd. Het moet wel kloppen allemaal.”

Geen studentenstad

Voor Van Hulst zelf was deelname aan het WK bijzonder, voor zijn roeivereniging De Hertog ook. ,,Van de 450 leden zijn er maar tien onder de 19 jaar. En daarvan doen er maar twee aan wedstrijdroeien, Wicher Bergsma en ik. Hij is twee jaar jonger, dus ik moet altijd alleen trainen. Dat is jammer. Wedstrijdroeien is in Nederland vooral een studentensport en Den Bosch is geen echte studentenstad. Nadeel is ook dat mijn bootgenoten in Amsterdam, Rotterdam en Leeuwarden woonden, dus samen trainen was lastig. We zitten allemaal ook nog op school hè.”

De roeibond kwam Van Hulst op het spoor door zijn goede ergometertijden (een roeiapparaat zoals die vaak in sportscholen te vinden zijn, red.). ,,Zeker in de winter ben je niet op het water, maar zit je op zo'n ding. Dat is heel zwaar. M'n eerstvolgende grote toernooi is ook het NK op de ergometer. Dan staan er in een grote hal 72 ergometers opgesteld. Vorig jaar was ik tweede bij de Onder 17's.”

Naar Amerika?

Na zijn vwo-examen zou Van Hulst weleens naar Amerika kunnen verkassen. ,,Ik ben benaderd door een paar universiteiten daar die mij een studiebeurs willen geven op basis van mijn roeiprestaties. Het lijkt me gaaf om daar naartoe te gaan. En via mijn ergometer-resultaten blijft de bondscoach hier op de hoogte van mijn vorderingen. Dus ik raak niet uit beeld als ik die kant op ga, maar ik weet het nog niet zeker.”

Volledig scherm Robbe van Hulst (voor) in de dubbel vier tijdens het WK Onder 19 in Parijs. © Lotte Burgers /roeien.nl