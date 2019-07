Rooise kickbokser Alicia Holzken pakt twee wereldtitels

Nieuwe toptijd Rijenaar Joris van Gool op 100 meter

30 juni Sprinter Joris van Gool heeft in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds een Nederlands record voor neosenioren (U23) op de 100 meter gelopen. De Rijenaar kwam in de B-finale tot 10.16 seconden nadat hij in de series op 10.25 uitkwam.