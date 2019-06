Rosmalense topper in het handboogschieten is terug van weggeweest

Het was een bijzondere reünie, deze week tijdens het WK handboogschieten in Den Bosch. Jacqueline van Rozendaal, Christel Verstegen en Sjan van Dijck vormden tijdens de Spelen van 1992 in Barcelona samen de ‘Brabantse’ handboogploeg en waren plots herenigd. ,,We schieten nog wel, voor ons plezier. Maar wanneer we voor het laatst met z’n drieën bij elkaar waren? Lang geleden...”, zegt Van Rozendaal.