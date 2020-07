Rosmalense Van der Vliet klaar voor vier jaar studeren en voetballen in de VS, nu haar visum nog

Een paar jaar geleden toen Emely van der Vliet nog op het Rodenborch College naar de middelbare school ging, werd ze al eens benaderd door het bedrijf OverBoarder. Of zo'n Amerikaanse studie niets voor haar was. ,,Toen dacht ik dat het onrealistisch was. Ik kende niemand die dat had gedaan", vertelt de Rosmalense, die destijds nog bij OJC Rosmalen voetbalde. ,,Later hoorde ik steeds meer verhalen van vriendinnen en oud-teamgenootjes die dat deden. En dat terwijl ik al twijfelde aan mijn studie Integrale Veiligheidskunde. Stiekem is het altijd een droom van me geweest. Ik ging ervoor, samen met mijn ouders. We dachten: we zien het wel, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd.”