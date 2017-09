Rotterdam Topsport praat met Van Moorsel na dopingrel

De commotie rond olympisch kampioene Leontien van Moorsel, die wordt beschuldigd van dopinggebruik, is aanleiding voor Rotterdam Topsport om met haar 'een gesprek' aan te gaan. De oud-wielrenster is sinds jaar en dag ambassadeur van de topsport in Rotterdam.

De directie van Rotterdam Topsport ziet vooralsnog 'geen aanleiding om Leontien van Moorsel (47) te laten vallen'. Wel meldt adjunct-directeur Hans Zoethoutmaar een gesprek aan te gaan. ,,We hebben jaren fantastisch samengewerkt. We gaan praten over hoe wij met elkaar verder willen. De vraag is hoe wij in de toekomst hiermee omgaan.''

Directe aanleiding zijn de onthullingen van afgelopen weekend over haar vermeende dopinggebruik. Peter Janssen, de belangrijkste Nederlandse wielerarts van de afgelopen dertig jaar, deed in de Volkskrant een boekje open over zijn sessies met Van Moorsel.

De in Boekel opgegroeide Van Moorsel zou onder meer epo hebben gebruikt in de maanden voorafgaand aan de Olympische Spelen in 2000, waar zij drie keer goud en één keer zilver won, stelt Janssen.

Geen twijfel

Van Moorsel ontkent, en laat weten in een reactie: ,,Ik herken mij niet in hetgeen hij in het artikel schetst en het verbaast mij dat hij deze uitlatingen nu doet. Ik ben dertien jaar geleden gestopt met mijn actieve wielercarrière, waarin er nooit enige twijfel is gerezen bij mijn medische testen.''

De beschuldigingen komen evenwel hard aan. Van Moorsel is betrokken bij tal van activiteiten in de regio. Ze heeft zich tijdelijk teruggetrokken uit het openbare leven, meldt een zakenpartner van haar bedrijf Leontien Total Sports.

,,Leontien heeft heel veel verdriet van wat er gaande is. Natuurlijk zijn er dingen waar ze graag bij wil zijn. Soms moet je even aan jezelf denken en aan je gezin.''