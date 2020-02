Roy Ansems valt met zijn neus in de boter bij Trappers

Roy Ansems speelde jaren in de jeugd van Trappers en ging op z’n vijftiende naar het internaat van Iserlohn Roosters in Duitsland en meldde zich begin januari weer in Tilburg. De 18-jarige forward had onthouden dat de clubleiding van Trappers had gezegd dat hij altijd terug kon komen.

Zo geschiedde en Ansems werd aan de selectie van het BeNeLiga-team toegevoegd. Maar toen er onlangs een aantal aanvallers geblesseerd waren bij de Oberligaploeg, mocht hij daarbij aansluiten. ,,Mijn doel was om die selectie te halen komend seizoen of het jaar daarop. Nu heb ik drie wedstrijden meegedaan en ik weet niet hoe lang ik mag blijven. Maar ik heb behoorlijk wat ijstijd gehad voor iemand die er bij is gehaald, vind ik.”

Rijbewijs

Waar Roy van z’n achtste tot z’n vijftiende altijd door zijn ouders van Lage Zwaluwe naar Tilburg moest worden gebracht voor het ijshockey - samen met zijn twee jaar jongere broer Jowin, die in Iserlohn is gebleven - kan hij nu zelf achter het stuur. ,,Ik heb net mijn rijbewijs. Dat is voor mijn ouders wel prettig.”

Bij het Oberligateam komt hij generatiegenoten als Delaney en Nino Hessels en Tijn Jacobs tegen, met wie hij in de jeugd samenspeelde. ,,En bij het BeNeLiga-team zitten er ook veel. Dus het is niet zo dat ik heel erg moet wennen hier.” Bij Iserlohn speelde hij in de Onder 20-jeugdploeg. ,,Dat heeft een behoorlijk niveau, in de richting van dat in de Oberliga.” Zijn studie heeft Roy in Duitsland afgebroken. ,,Ik deed iets waarmee ik een eigen sportschool zou kunnen beginnen. Maar nu ben ik aan het kijken wat ik straks in september in Nederland kan gaan doen. Ik denk iets van sales of toch iets met sport. Zoiets zal het wel worden.”

Laatste twee

Trappers speelt morgen en zondag de laatste twee wedstrijden in de reguliere competitie. Vanavond gaat de ploeg van Bo Subr op bezoek bij Crocodiles Hamburg, zondag (15.00 uur) komt Ice Fighters Leipzig op bezoek. Het is nog niet bekend of Roy Ansems weer tot de selectie behoort.