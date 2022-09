RTC Brabant Atletiek wil met kortere lijntjes een slag maken: ‘Cultuur van zelf regelen en organiseren’

Het gaat bijzonder goed met de Nederlandse atletiek, met een nationale top die beter en diverser is dan ooit. Op de successen meeliften is echter nog niet zo makkelijk, merken Joep Janssen en Valentine Kortbeek van RTC Brabant Atletiek, het regionaal trainingscentrum in Vught. Zij proberen het gapende gat te verkleinen tussen nationaal trainingscentrum Papendal en de atletiekverenigingen waarvandaan de volgende lichtingen straks moeten komen.

,,De atletiekcultuur is er eentje van zelf regelen en organiseren”, zegt coördinator Valentine Kortbeek (35), telg uit een Vughtse atletiekfamilie. Sinds dit jaar krijgt het RTC niet langer financiële ondersteuning van sportkoepel NOC*NSF en de Atletiekunie of praktische hulp vanuit het TeamNL centrum van BrabantSport.

Quote Binnen een vereniging zijn de betere atleten vaak alleen of in tweetallen, zelden vinden ze er meer met hetzelfde ambitieni­veau. Valentine Kortbeek (35), Coördinator RTC Brabant Atletiek

In Vught gaat men toch onverdroten door met de sport ontwikkelen. Kortbeek: ,,Wij willen meer talenten tevoorschijn krijgen. Binnen een vereniging zijn de betere atleten vaak alleen of in tweetallen, zelden vinden ze er meer met hetzelfde ambitieniveau. Bij een RTC heb je ze bij elkaar en uiteindelijk hopen we dat onze atleten nationaal of zelfs internationaal mee gaan doen.”

Met fulltime programma faciliteren

RTC Brabant Atletiek faciliteert achttien atleten middels een fulltime programma. Joep Janssen (30) volgde Robbert-Jan Jansen op als betaald hoofdcoach in Vught en behaalde al successen met onder anderen Pim van Bakel (400 meter), Maureen Herremans (ver- en hinkstapspringen), Tanita Hofmans (hoogspringen), Lianne van Krieken (sprint en verspringen), Jakob Pütz (polsstokhoogspringen) en Kimberly Alkemade (para-sprintster).

Quote Er zit wel een rode draad in het programma, al heeft iedereen zijn eigen behoeftes Joep Janssen, Hoofdtrainer RTC Brabant Atletiek

,,Ik heb het geluk dat zij er - net als de rest van de atleten in de groep - heel hard voor willen werken, er tijd insteken en passie inleggen. Aan hun enthousiasme ligt het niet”, vertelt Janssen, die in zijn trainingsgroep atleten die explosieve onderdelen beoefenen aan elkaar koppelt. ,,Er zit wel een rode draad in het programma, al heeft iedereen zijn eigen behoeftes. Ze krijgen van mij altijd inbreng in het eigen proces. Vraag ik: wat heb je voor je gevoel nodig? Dan komen we tot een gulden middenweg met wat ik denk dat nodig is.”

Quote Je ziet een tekort aan vrijwilli­gers. Het is zonde dat we daardoor talent laten liggen Joep Janssen, Hoofdtrainer RTC Brabant Atletiek

De wens van Janssen en Kortbeek is dat de lijntjes korter worden, niet alleen tussen de atletiekverenigingen maar ook met andere sportclubs. ,,Wij kunnen hier atleten helpen die vastlopen bij hun eigen club”, aldus Janssen. ,,Ik denk dat er nog een slag te maken valt in het aanbod van verenigingen. Je ziet een tekort aan vrijwilligers. Het is zonde dat we daardoor talent laten liggen.” Atletiekclubs hebben vaak vrijwilligers voor de trainingsgroepen staan. ,,Wij willen ook trainers opleiden, kunnen langsgaan om clinics te geven en de verenigingen zo te versterken.”

Werpers en hardlopers

RTC Brabant Atletiek was met de onlangs overleden André Aarts van het RTC Midden- en West-Brabant in gesprek over plannen om samen de werpnummers op te pakken. Hardlopers kunnen terecht bij Running Team Brabant, de professionele loopgroep van Tonnie Dirks en Jos van Schijndel die weliswaar niet onder het RTC valt maar eveneens Vught als uitvalsbasis heeft.

Bij RTC Brabant Atletiek loopt daarnaast een parttime programma om jeugd te laten instromen. Kortbeek: ,,We vragen de trainers van die kinderen dan ook om naar die trainingen te komen kijken en er zo van te leren.”