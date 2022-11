Rugbyderby The Dukes-Oysters blijft door comeback bezoekers spannend tot de laatste seconde

The Dukes lieten in de derby met Oysters zien waarom er een groot verschil tussen de clubs is op de ranglijst. Toch maakten de Oisterwijkers het de Bosschenaren nog knap lastig en bleef het tot het eind spannend of de bezoekers de comeback compleet konden maken.

Hoofdtrainer Alex Chang van The Dukes keek na afloop het duel, dat zo’n 1000 bezoekers trok, met gemengde gevoelens terug op de wedstrijd. ,,Nadat wij op een 26-8 voorsprong kwamen, lieten wij de teugels een beetje vieren. Daardoor gaven wij Oysters de kans om zich terug in de wedstrijd te knokken en maakten wij het vooral onszelf moeilijk in de slotfase van de wedstrijd. Wij moeten als team leren om ook bij een ruime voorsprong gewoon gas te blijven geven. Nu verspelen wij onnodig een punt aan Oysters.”

De hoofdtrainer van de Bossche club kijkt met vertrouwen uit naar de rest van het seizoen. ,,Ons eerste doel is om bij de eerste zes clubs te eindigen, zodat we in de Champions Poule kunnen gaan spelen. Met vijf overwinningen in de eerste vijf wedstrijden zijn we goed op weg om dat doel te bereiken. Als dat lukt, moeten we zorgen dat we echt ons beste spel gaan laten zien. Want dan gaat het om de prijzen.”

Ongeslagen bovenaan

De rugbyers van RC The Dukes, die ongeslagen bovenaan staan in de ereklasse, begonnen als grote favoriet aan het duel met Oysters. Toch kwamen de gasten uit Oisterwijk al snel aan de leiding door een fraaie try van Bram Brauer: 0-5. Het antwoord van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten. Een prachtige try over vele schijven van de snelle Norbecio Mambo en een benutte conversie brachten de stand op 7-5. Via een verzilverde penalty van Mattias Pfaff werd het vervolgens 7-8 voor Oysters. Op slag van rust zorgde Wynand Breytenbach ervoor dat RC The Dukes toch weer op voorsprong kwamen: 14-8.

Quote Tegen één van de beste teams in de ereklasse hebben we laten zien dat wij goed en verzorgd rugby kunnen spelen Johan Hartwigsen

Na de pauze liepen de Bosschenaren via twee try’s en een benutte conversie uit naar een 26-8 voorsprong en leek de wedstrijd gespeeld. Maar Oysters liet de kop niet hangen en bleef vervolgens knokken voor iedere meter. Via twee try’s en een benutte conversie wisten de gasten de achterstand terug te brengen tot 26-20. Daardoor keerde ook de spanning terug in de wedstrijd, maar RC The Dukes gaf de winst niet meer uit handen. Wel beloonden de Oisterwijkers zichzelf door deze eindstand met een bonuspunt.

Beter ingespeeld

Oysters-trainer Johan Hartwigsen was vooral blij met het spel van zijn team. ,,We beginnen als team steeds beter op elkaar ingespeeld te raken. Tegen één van de beste teams in de ereklasse hebben we laten zien dat wij goed en verzorgd rugby kunnen spelen. Daar mogen we trots zijn. Ik ben blij met het bonuspunt dat wij hier pakken, maar tegelijkertijd vind ik het jammer dat wij onszelf niet meer belonen voor ons goede spel. Want in de slotfase waren wij heel dicht bij de overwinning. Voor mij voelt het daarom niet dat The Dukes de wedstrijd hebben gewonnen, maar eerder dat wij de wedstrijd hebben verloren.”

De rugbycompetitie in de ereklasse gaat op 19 november verder. RC The Dukes speelt die dag een uitwedstrijd tegen RC Castricum. RFC Oisterwijk Oysters neemt het thuis op tegen RC Hilversum.