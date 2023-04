Rugbyer Dirk van Lierop geniet ervan om zijn tegenstanders neer te leggen: ‘Die massa komt op je af en dan denk je: dit is de mijne’

Langer dan hem lief was, moest rugbyer Dirk van Lierop zijn club The Dukes vanaf de zijlijn volgen. Begin vorig jaar liep hij een schouderblessure op, waardoor het seizoen voor hem ten einde was. In augustus was hij weer fit en kon hij de voorbereiding op dit seizoen meemaken. Hij kwam twee competitieduels in actie en lag er toen weer uit vanwege een enkelblessure. Halverwege maart maakte hij tegen ‘t Gooi zijn rentree.

Frustrerend

,,Het is enorm frustrerend om eruit te liggen. Rugby is een belangrijk onderdeel van mijn sociale leven. Mijn vrienden zitten in het team. Gelukkig kon ik in de sportschool veel doen en zo mijn energie kwijt en was ik naast de zijlijn bij het team betrokken.” Hij organiseerde teamuitjes, zoals een bezoek aan een festival en spelletjes op de club. En toen Lars Linnenbank en Oliva Sialau met het nationale team in Amsterdam tegen Duitsland speelden, heeft het team er een dagje uit van gemaakt. ,,We maakten ook een boottocht en zijn op stap geweest. Op die manier had ik toch een rol binnen het team.”

Quote Die massa komt op je af en dan denk je: dit is de mijne Dirk van Lierop, The Dukes

In het veld is de mannetjesputter onder andere van waarde met zijn tackles. ,,Het is mooi als iemand op je af komt rennen. Jij staat daar met je maten naast je. Die massa komt op je af en dan denk je: dit is de mijne. Als je hem vervolgens neerlegt dan gaat het publiek los. Wat ze zeggen hoor ik niet, maar je hoort wel geschreeuw. Vervolgens feliciteren je maten je met je harde hit.” Daar kan hij van genieten.

Kleine pijntjes

Tegen koploper Haagsche speelde Van Lierop zijn vijfde partij in evenveel weekenden. ,,Dat is zwaar. Het is alweer enkele weken volle bak achter elkaar tegen sterke tegenstanders. Dan begint iedereen de kleine pijntjes wel te voelen. De competitie is kleiner. In het verleden won je weleens ruim en kon je dat zien als een beetje rust. Nu is dat niet het geval.”

The Dukes bood koploper Haagsche lange tijd goed partij. Kort voor rust kwamen de Bosschenaren op achterstand. Op dat moment stond Van Lierop langs de kant vanwege een tik op zijn knie. ,,Het was knie tegen knie.” Hij koelde zijn knie langs de kant en kwam daarna nog even terug. ,,Ik dacht dat het beter ging, maar bij de eerste klap daarna was ik terug bij af. Er zit vocht in, maar ik verwacht er de komende wedstrijd weer te staan.”

Aanvoerder

Twee weken terug was de oud-Mierlonaar, die nu in Den Bosch woont, wegens blessures van Vuga Tagicakibau en Fred Dorrough aanvoerder tijdens de uitwedstrijd in Den Haag. The Dukes kreeg toen een fikse afstraffing en verloor met 55-0. ,,Aanvoerder zijn was een eer. Alleen wil je dan niet zo’n afloop.”

Zaterdag ging het beter. De gasten liepen na rust weliswaar uit van 0-10 naar 0-27, maar de thuisploeg bleef vechten. Dankzij try’s van Royal Mwale, Bart Mommers en Huub van Boerdonk en twee rake conversies van Machiel van Kolck was de eindstand 19-27. Al zit een plek in de play-offs om de landstitel er niet meer in.