Rugbyers Oysters delven onderspit in Brabantse derby met The Dukes

Ze vochten alsof hun leven er vanaf hing. Maar toch moesten de rugbyers van Oisterwijk Oysters het onderspit delven in de Brabantse derby tegen The Dukes. Het werd 26-3 voor de Bosschenaren.

,,Dit zijn de wedstrijden waar je rugby voor speelt en waar je als speler naartoe leeft. Iedereen binnen ons team heeft op het veld alles gegeven”, zegt Oysters-aanvoerder Rik van Balkom. ,,Jammer dat we aan het einde van de eerste helft achter kwamen. Maar ook daarna zijn we blijven knokken.”

Daarbij kwam niet iedereen ongeschonden uit de strijd bij Oysters. Thomas Bernard liep een wond boven zijn wenkbrauw op die in het ziekenhuis gehecht moest worden, terwijl Jesse Witlox met een knieblessure het veld moest verlaten. Ook Gijs Meeuwis en Kees Kuijpers moesten tijdens de wedstrijd opgelapt worden, maar zij konden daarna wel verder spelen.

Van Balkom: ,,Het was een zware pot van twee kanten en dan kan het gebeuren dat spelers met elkaar in botsing komen. Dat hoort ook bij rugby. Wij waren een paar keer dicht bij een try, maar helaas wisten wij die net niet te drukken. Wij moeten als team nog net iets volwassener worden, waardoor wij zulke kansen wel gaan benutten. Maar tegelijkertijd boeken we ook progressie in ons spel.”

Toeschouwers op de weg

Een kleine pluk toeschouwers trotseerde de regen en keek vanaf de openbare weg aan de Hekellaan naar het duel, dat ook via een livestream te volgen was. In het eerste half uur hielden de ploegen elkaar goed in evenwicht. De Oysters kwamen zelfs op een 0-3 voorsprong door een benutte penalty van Ralf Steenbakker. Maar niet veel later drukten de Bosschenaren twee keer een try en benutten één conversie, waardoor zij met een 12-3 voorsprong gingen rusten.

In de tweede helft waren de Oysters een paar keer dicht bij een try, maar zij waren niet in staat om door de Bossche verdedigingsmuur te breken. Dukes kwam nog wel twee keer tot scoren en zag Machiel van Kolck de bijbehorende conversies verzilveren: 26-3.

,,Bij The Dukes stak niet één speler er echt bovenuit, maar vervulde iedereen in het team zijn taken goed”, analyseert Van Balkom. ,,Bovendien maakten zij in deze wedstrijd minder individuele fouten dan wij en slaagden zij erin om als team goed vooruit te rugbyen.”

Groeien

Toch ziet hij ook positieve ontwikkelingen bij Oysters. ,,Verliezen is nooit leuk, maar wij zijn een team in ontwikkeling en zetten elke week stappen. De wedstrijden in deze voorjaarscompetitie moeten wij vooral gebruiken om als team te groeien. Over twee weken spelen wij tegen landskampioen DIOK. Ook dat zal geen eenvoudige wedstrijd worden. Desondanks moeten we proberen om de stijgende lijn in ons spel voort te blijven zetten.”