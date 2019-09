Rugbyers Oysters móéten spelen om plek in Champions Poule, laatste hoop Dukes vervlogen

De ereklasse van het rugby kent dit jaar een andere opzet dan voorgaande jaren. Om ene plek te bemachtigen in de Champions Poule, waarin de clubs de rest van het jaar strijden om het kampioenschap, moesten Dukes en Oysters het in een poule opnemen tegen drie andere teams. Alleen de winnaars van deze eerste ronde zouden zich direct plaats voor de strijd om het kampioenschap. De beste nummers twee moesten het nog tegen elkaar opnemen voor één laatste ticket. De andere clubs moeten de rest van het seizoen strijden tegen degradatie.

Afgelopen weekend pakte Oysters tegen Hookers een 40-24 overwinning. Genoeg voor de tweede plek in hun poule. Ondanks een 87-10 zege van Dukes was dat niet genoeg om bij een van de beste nummers 2 te eindigen. URC uit Utrecht zou met Oysters gaan strijden om de laatste ticket voor de Champions Poule.

Toch bleef er even hoop voor Dukes. Maandag vroeg Oysters aan de rugbybond of het mogelijk was om de play-off wedstrijd niet te spelen. De debutant in de ereklasse verwachtte een zeer lastig jaar tegemoet te gaan tussen de kampioenskandidaten. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek, zou Dukes nog in aanmerking kunnen komen voor een plaats in de play-off.