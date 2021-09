Rugbyers Oysters willen sterke generale goed vervolg geven

Met een thuiswedstrijd tegen RC Bassets uit Sassenheim beginnen de rugbyers van Oisterwijk Oysters komende zaterdag aan het nieuwe seizoen in de ereklasse. ,,We hebben een goede voorbereiding gehad en iedereen in het team wil er vol voor gaan”, zegt aanvoerder Kees Kuijpers. ,,Onze doelstelling is om onszelf minimaal te handhaven in de ereklasse.”

Als generale repetitie voor de start van de competitie namen de rugbyers van Oisterwijk Oysters afgelopen weekend deel aan het Bosch Rugby Weekend bij Rugbyclub The Dukes in Den Bosch. Daarin speelden de Oisterwijkers onder leiding van de Zuid-Afrikaanse hoofdtrainer Johan Hartwigsen één helft tegen The Dukes en één helft tegen RC Castricum, twee teams die eveneens uitkomen in de Ereklasse.

Vertrouwen

,,De helft tegen The Dukes wonnen wij met 0-38, terwijl wij tegen RC Castricum nipt met 7-14 verloren”, vertelt Kees Kuijpers, die dit seizoen voor het eerst aanvoerder is van Oysters. ,,The Dukes speelden weliswaar niet in hun sterkste opstelling, maar het is wel een mooie opsteker dat wij hen eindelijk een keer hebben verslagen. In de laatste ontmoetingen waren zij telkens een maatje te groot voor ons. Dat geeft daarom vertrouwen voor de komende wedstrijden. Het feit dat ik dit seizoen aanvoerder ben, maakt voor mij persoonlijk niet zoveel uit. Maar natuurlijk vind ik het wel een eer om captain te mogen zijn. Ik wil vooral een voortrekkersrol vervullen in het veld en bij de trainingen.”

Door corona kon de rugbycompetitie in de laatste twee seizoenen niet volledig uitgespeeld worden. De Oisterwijkse rugbyers namen dit voorjaar nog wel deel aan de Voorjaarscompetitie, maar daarin was voor geen enkele club iets te verliezen. Maar in de nieuwe competitie zal toch een aantal teams moeten degraderen uit de Ereklasse. ,,In de Voorjaarscompetitie hebben wij laten zien dat we tegen de meeste teams in de Ereklasse goed kunnen meespelen. Alleen moeten we die duels nu ook gaan omzetten in winstpartijen. Ons doel is om onszelf dit seizoen in ieder geval te handhaven in de Ereklasse.”

Nieuwe spelers

Vanwege een groot aantal blessures en omdat er toch niets op het spel stond, besloot Oysters om de laatste wedstrijden van de Voorjaarscompetitie aan zich voorbij te laten gaan. Kuijpers: ,,Wij vonden het belangrijker om tijdig te starten met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Daarom zijn we eind juli al gestart met drie keer per week trainen. Wij hopen dat dit in de komende maanden bij de wedstrijden zijn vruchten gaat afwerpen.”

Oisterwijker Oysters kreeg er een aantal sterke en ervaren spelers bij. Ernst Berman, Bram Brauer, Bonne Wilce en de Argentijnen Joaquin Girado, Matias Pfaff en Octavio Musante zijn de nieuwe krachten in Oisterwijk. ,,Een brede selectie is hard nodig, want ieder jaar krijgen we wel te maken met een aantal geblesseerde spelers in het team. Dan is het fijn om ook over sterke vervangers te kunnen beschikken”, zegt Isaac Kense.

Kense is al vele seizoenen een vaste waarde in het vaandelteam van Oysters. Afgelopen seizoen werd hij door zijn medespelers uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Kense kijkt uit naar de start van het nieuwe rugbyseizoen. ,,In de afgelopen periode hebben we hard gewerkt met elkaar om in een nieuw systeem te gaan spelen en dat lijkt te werken. Tot nu toe waren wij als team vooral snel in de counter en hadden wij in veel wedstrijden moeite om zelf kansen te creëren. Doordat het nieuwe systeem meer structuur brengt in het team en in ons spel, hoop ik dat wij zelf ook meer aanvallen kunnen gaan opzetten.”