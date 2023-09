Ruime oefenzege Trappers in Essen: ‘We zijn effectiever dan vorig jaar’

Na twee nipte oefenzeges haalden de ijshockeyers van Tilburg Trappers zondagavond in Essen hard uit. De ploeg van Doug Mason versloeg Moskitos Essen met 1-6.

Al na 33 seconden was het raak toen D’Artagnan Joly de Tilburgers aan de leiding bracht. Reno de Hondt verdubbelde de voorsprong. voordat de thuisploeg in powerplay iets terug deed (1-2) in de eerste periode.

Daarmee had Moskitos al z'n kruit deze avond verschoten. Max Hermens (tweede periode) en Ties van Soest (derde periode) maakten er weer een comfortabele voorsprong van voor Trappers (1-4). In de slotfase wisselde de coach van de thuisploeg zijn goalie in voor een veldspeler, maar dat pakte niet goed uit: D’Artagnan Joly maakte empty net de 1-5. Daarna bepaalde Reno de Hondt in powerplay de eindstand op 1-6.

Leuk team

,,De uitslag is wat ruimer dan de verhoudingen op het ijs “, vond Trappers-coach Doug Mason. ,,Maar ik ben best tevreden. We worden elke wedstrijd beter. De lijnen beginnen gewend te raken, de passing wordt nauwkeuriger, dat soort dingen. We hebben een leuk team; ik denk wat effectiever dan vorig jaar. Ik denk omdat de meeste jongens nu al een jaar met mij gewerkt hebben en weten wat er wordt verwacht en de nieuwe jongens zijn echt goed.”

Trappers won z'n eerste oefenduel in de voorbereiding na overtime met 4-5 bij Hammer Eisbären en de tweede wedstrijd met 3-4 bij Herner EV. Dinsdag speelt Trappers z'n enige thuiswedstrijd in deze voorbereiding. Dan komt Moskitos Essen op tegenbezoek in Tilburg (20.00 uur).

Schotland

Daarna werken Doug Mason en zijn mannen nog een trainingskamp af in Schotland, waar ook twee oefenduels worden gespeeld, tegen Fife Flyers en Dundee Stars. Vervolgens begint de competitie voor de Tilburgers in de Oberliga Nord met een uitwedstrijd bij Moskitos Essen op 22 september.