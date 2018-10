'Rusten, trainen, rusten, trainen, rusten, wedstrijd en dan woensdag weer terug'

Center Roel Aarts zat vorig seizoen in Weert nog bij een van de 'kleintjes' uit de eredivisie. Vanavond neemt het jeugdproduct van New Heroes het met zijn ploeg op tegen BC Balkan, de ploeg die New Heroes vorige week in de eerste wedstrijd van de kwalificaties voor de groepsfase van de FIBA Europe Cup in Den Bosch met 76-86 versloeg. ,,Met elf punten verschil winnen, daar gaan we alles aan doen", verzekert Aarts.