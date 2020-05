Ruud van Baast wordt met dubbelrol dé spil bij Tilburg Trappers

Ruud van Baast is de opvolger van Gerard Arink als algemeen directeur van Tilburg Trappers. ,,Dat ontken ik niet”, zegt clubvoorzitter Gert-Jan van den Nieuwenhoff als reactie op een nieuwsbericht in het Brabants Dagblad zaterdag.

Hij maakt wel een correctie: ,,In het bericht staat dat Ruud zijn bestuursfunctie zal opgeven. Dat is niet het geval. Het directeurschap zal hij vervullen als gedelegeerd bestuurder.” Volgens Van den Nieuwenhoff is afgesproken dat Van Baast niet mee vergadert in het bestuur als het om zijn functioneren als algemeen directeur gaat. ,,Maar we zien vooral voordelen van de dubbelrol. De lijntjes zijn kort. Ruud is een communicator, een verbinder tussen alle geledingen van de organisatie. Als gesprekspartner 'naar buiten toe’ is hij ook van alle ins en outs op de hoogte.”

Vrijgesteld

Met Gerard Arink is de afspraak gemaakt dat hij wordt doorbetaald tot het einde van zijn contract, dat op 1 augustus afloopt. Hij hoeft zich echter niet meer op de club te melden en is vrijgesteld van werkzaamheden. Van den Nieuwenhoff wil daar verder niets over kwijt. ,,Dat is iets tussen Gerard en ons. Soms verlopen dingen niet zoals je ze vooraf verwacht had.”

Trouwe sponsors

De voorzitter ontkent dat de sponsorinkomsten drastisch zijn teruggelopen het afgelopen jaar. ,,Er zijn wel een paar sponsors afgehaakt, maar de grote meerderheid is de club trouw gebleven. Toen de competitie in de Oberliga werd stilgelegd vanwege corona hebben we diverse financiële plaatjes geschetst. Het ziet er naar uit dat we niet van het meest negatieve hoeven uit te gaan, gelukkig.”

Bekend gezicht

Met Ruud van Baast krijgt Trappers dus een bekend gezicht als uithangbord van de club. Hij is de enige in het huidige bestuur die ook in het vorige zat, waarin Ron van Gestel de scepter zwaaide. In het verleden was hij bijna twintig jaar ijshockeyscheidsrechter en hij is enkele jaren lid geweest van de scheidsrechterscommissie van de Nederlandse IJshockeybond. In het dagelijks leven is hij nu nog productmanager Automotive bij verzekeraar Allianz Benelux. Die baan ruilt hij dus in voor die van algemeen directeur bij Tilburg Trappers.