Ryan Collier: ‘Wij kunnen drie keer van Landshut winnen’

Waar Trappers zich aan kan vastklampen na de 1-4 thuisnederlaag tegen EV Landshut in het eerste finaleduel? ,,Het aantal kansen dat we gegenereerd hebben en het tweede deel van de wedstrijd”, is het antwoord van verdediger Ryan Collier.

,,Op basis daarvan weet ik dat wij drie keer van Landshut kunnen winnen”, stelt Collier, die vorig seizoen de treffer maakte in overtime tegen Deggendorf die Trappers de titel bezorgde. ,,Misschien hadden wij zondag nog wat last van die lange en zware reeks tegen Herner in de halve finale. En Landshut is een heel andere tegenstander. Dat heeft wat ervaren jongens die geen rare fouten gaan maken. We zullen voor onze kansen moeten vechten, het zelf van hen moeten afpakken. Daarvoor moeten we het wel beter doen dan zondag in duel 1. Vooral beter omspringen met de kansen die we krijgen. We hebben onszelf te weinig beloond, zoals we dat ook verzuimden in onze eerste wedstrijd tegen Lindau en Herner.”

In ondertal

Trappers speelde zondag met name in de tweede periode veel in ondertal doordat er geregeld spelers op de strafbank zaten. ,,Of al die straffen terecht waren, valt te betwijfelen”, aldus Collier. ,,Maar we zijn wel gewend dat we veel bestraft worden in de Oberliga. Gelukkig is onze penalty kill erg goed. Daar kunnen we altijd op vertrouwen. Maar we moeten geen onnodige straffen pakken. Het kost toch altijd veel energie als je met een man minder speelt.” Collier constateerde dat Landshut in de derde periode ‘met vijf man ging terugzitten’. ,,Dan is het lastig om er doorheen te komen. We moeten zorgen dat we nu eerder scoren.”

Spanning

Trappers vertrok dinsdagochtend al richting Landshut, dat 747 kilometer van Tilburg ligt in Niederbayern. ,,Goed om het zo te doen”, vindt Collier. ,,Het is fijn om niet vlak voor de wedstrijd aan te komen op de speellocatie. Dat geeft toch al een bepaalde spanning onderweg. Nu kunnen we gewoon rust pakken, daar overnachten en een keer trainen in die hal. Dat is een goede voorbereiding, daar kan het dan niet aan liggen.”