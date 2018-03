Saale Bulls Halle is thuisvoordeel al kwijt in play-offs Oberliga

Trappers won zelf - zoals verwacht mocht worden - de eerste wedstrijd in de best-of-five-serie tegen Blue Devils Weiden: 5-2. In andere ijshallen vielen er wel verrassingen te noteren op de eerste speeldag van de play-offs. Zo won Moskitos Essen, de nummer 5 van de Oberliga Nord, verrassend op bezoek bij de nummer 4 van de Oberliga Süd EV Landshut (2-3 na overtime).

Nog verrassender is dat Saale Bulls Halle het thuisvoordeel (voorlopig) kwijt is in de serie tegen Eisbären Regensburg. De als zevende geëindigde ploeg in de Oberliga Süd won vrijdagavond met 1-3 in Halle. Hannover Scorpions, de nummer 4 van Nord, ging in eigen hal onderuit tegen de nummer 5 van Süd, EC Peiting (2-3).