Salden en Dassen gaan voor speelminuten en verlaten HC Tilburg

Isaak Salden zoekt zijn hockeygeluk elders in Tilburg. De verdediger van HC Tilburg speelt komend seizoen bij Were Di.

Salden debuteerde in september 2017 in de hoofdmacht van HC Tilburg, toen Rotterdam naar de Oude Warande kwam (3-0 verlies). Hij trainde al regelmatig mee met het keurkorps van hoofdtrainer Jeroen Delmée die besloot hem voor het seizoen 2018-2019 definitief over te hevelen naar de hoofdmacht van de hoofdklasser. In de ouverture aan de Oosterplas bij HC Den Bosch (3-1 verlies) maakte hij zijn basisdebuut.

Salden maakte vooral in de eerste competitiehelft veel minuten, maar HC Tilburg was hekkensluiter in de winterstop. Dat leidde ertoe dat de verdediger steeds minder speelminuten kreeg als linksachter, die plaats moest maken voor Gareth Furlong. Dat gold ook voor afgelopen seizoen, toen Damon Steffens of Thijs Bams op die plek speelde.

Op jacht naar speelminuten zoekt hij zijn hockeygeluk elders in de stad, bij Were Di. De 19-jarige Salden is bij de promotieklasser gehaald als versterking voor het middenveld.

Ook Dassen vertrekt

Ook Jip Dassen (20) voegde zich definitief bij de Tilburgse hoofdmacht in seizoen 2018-2019. Zijn eerste en enige doelpunt in de hoofdklasse maakte hij op bezoek bij Almere, dat duel eindigde in 1-1 waarmee hij het eerste punt voor de ploeg van Jeroen Delmée van dat seizoen verzilverde.

Met hem ging het in speelminuten ook snel bergafwaarts, toen ook bij HC Tilburg de klad erin kwam. Dit seizoen ging het beter met de ploeg, maar pas in november maakte Dassen zijn eerste minuten. Na de stunt tegen Amsterdam (1-0) sprak Dassen over een ‘moeilijke periode’. ,,Het is mentaal zwaar om er naast te staan, terwijl je altijd wil spelen”, aldus Dassen. ,,Ik weet dat ik niet bij de selectie zit als iedereen fit is. Aan mij de taak om de pikorde te veranderen.” Dat is hem niet gelukt. Nu verkast hij naar Barcelona.