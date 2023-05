Sander Visser zet punt achter tophockeycarrière: ‘HC Tilburg heeft een speciaal plekje in mijn hart’

,,Het was mooi”, begon Visser. ,,Het stond hier helemaal vol, het was lekker weer. Ik had gewoon niet meer kunnen wensen bij mijn laatste thuiswedstrijd. Dit voelt wel heel erg speciaal.” De 30-jarige verdediger kwam in 2012 van Oranje-Zwart (nu Oranje-Rood) naar de Oude Warande, toen Roger van Gent, die ook aanwezig was bij zijn afscheid, hem naar Tilburg haalde. ,,Ik had destijds nooit durven dromen dat het hier op uit zou lopen. Toen ik hier kwam waren ze het clubhuis nog aan het slopen. Er is in tien jaar tijd heel veel gebeurd.”

Het decennium was nooit hetzelfde. Visser promoveerde naar, degradeerde uit of handhaafde zich rechtstreeks of via de play-outs in de Tulp Hoofdklasse met HC Tilburg. Nee, saai was het nooit. ,,Ik heb veel mooie jaren gehad en met veel bijzondere mensen mogen werken. Daar geniet ik echt enorm van”, blikte hij terug. Van Gent, Pim Wijzenbeek, Jeroen Delmée, Sjoerd Marijne en Dennis Dijkshoorn, coaches onder wie Visser altijd op speelminuten kon rekenen.

Zeker de vijf jaar onder Delmée en assistent-trainer Dijkshoorn vond hij ‘heel bijzonder’. ,,Het plezier in combinatie met tophockey, dat heeft het voor mij al die jaren waard gemaakt. Jeroen voelde als geen ander aan hoe hij een knop kon omzetten. Hij is nu niet voor niks de bondscoach natuurlijk.”

Volledig scherm Sander Visser op archiefbeeld. © Pro Shots / Bart Scheulderman

De liefde gevonden en vriendschappen gesloten

Visser is zelfs zo vertilburgd dat hij zelfs zijn geregistreerd partnerschap met Anne Rasenberg in het clubhuis heeft gevierd. Op de club hebben ze elkaar leren kennen een half jaar nadat zij bij HC Tilburg waren gekomen. Zij kwam van Goirle, hij dus van Oranje-Zwart.



Inmiddels is een dochtertje geboren en een tweede kindje op komst. ,,Mijn leven is inmiddels gewoon HC Tilburg. Ik heb hier veel vrienden gemaakt en daar ben ik de club enorm dankbaar voor. Wat wens je je nog meer? HC Tilburg heeft een speciaal plekje in mijn hart gekregen.”



Maar zijn laatste thuiswedstrijd, dat gold ook voor Jip Krens die na veertien jaar stopt, kon Visser niet met een zege afsluiten. Max Scheepers opende de score en hij leek matchwinner te worden. In de slotminuut kwam Nijmegen langszij via een strafcorner. Het gelijkspel verpestte Vissers dag niet. Uit handen van voorzitter Kluyt krijgt hij een oeuvreprijs, de Tophockey Career Award, die hij vol trots in ontvangst nam.

