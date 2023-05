Sanne Koolen reddende engel HC Den Bosch: 25ste opeenvolgende finale niet onmogelijk

Een nieuw format is bedacht voor de play-offs om de landstitel. Geen best-of-three-serie, maar een tweeluik, zoals het Europees voetbal dat ook kent waarna dus de balans wordt opgemaakt. Het duel is na een gelijkspel gewoon afgelopen. Geen shoot-outs meer in dat geval, al kwam in het Wagener Stadion niet zo ver.

Dat HC Den Bosch in de finale van de play-offs staat is al 24 jaar een zekerheid. De hockeysters grepen 21 keer de landstitel, meer dan welke club ooit (Amsterdam werd 20 keer landskampioen). Maar of het ook dit jaar gaat gebeuren, is de grote vraag na het optreden in Amstelveen.

Tandeloos

HC Den Bosch oogde tandeloos, aanvallend zwak in de eerste helft. Was het de spanning? Het gemis van het vertrokken trio Marloes Keetels, Margot van Geffen en Lidewij Welten? Een combinatie van beide misschien? Al won de ploeg wel de Euro Hockey League in april.

Maar de honger naar prijzen was in het eerste half uur niets terug te zien. Geen kans in de eerste helft, ook geen strafcorner, terwijl Amsterdam de tegenstander in leven liet door de mogelijkheden en strafcorners niet te benutten. Dat het 0-0 stond was een geluk voor Den Bosch.

Na rust was het anders. Babs Reijnen kon de 0-1 maken, maar leek daar zelf van te schrikken en ze verprutste de kans. Dat deed Marijn Veen niet. Zij verschalkte doelvrouw Josine Koning in de korte hoek, nadat de keepster haar een rebound schonk: 1-0.

Den Bosch moest komen en trok ten aanval. Langzaamaan begon de Amsterdamse defensie kleerscheuren te vertonen. Anne Veenendaal leek haar poort op slot te houden totdat HC Den Bosch een strafcornervariant bedacht die Sanne Koolen benutte: 1-1. Zij redde haar ploeg. De return aan de Oosterplas belooft een spektakelstuk te worden en een nieuwe finale, de 25ste sinds 1998, zit er nog altijd in. Maar wat wel duidelijk is gebleken: aanvallend moet het beter.

Scoreverloop: 35. Veen 1-0, 56. Koolen (sc) 1-1. Strafcornerverhouding: 7-4.

Opstelling Den Bosch: Koning, Van de Veerdonk, Koolen, Van der Hoek, Sanders; Peris, Nunnink, Reijnen, Burg, Matla, Krekelaar. Vliegende wissels: Brouwer, De Wit, Omrani, Reijnen, Van der Geld