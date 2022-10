Schaker Bob Jansen moet het vooral hebben van z'n creativiteit én zelfvertrouwen: ‘Ook grootmeesters beginnen met zestien stukken’

Een-tweetjeDe Stukkenjagers is afgelopen seizoen opnieuw gepromoveerd naar de meesterklasse. Volgens sommige insiders heeft de Tilburgse schaakclub daar niet veel te zoeken. Maar (team)rating op grond van eerdere prestaties is niet heilig, vindt ook Bob Jansen(37), die onlangs een verdienstelijk debuut maakte op het hoogste nationale niveau.

Hoelang schaak je al bij De Stukkenjagers?

„Aan de interne competitie, elke woensdagavond in Cinecitta, doe ik al geruime tijd mee. Ik schat al gauw vijftien jaar. In de externe competitie heb ik al die jaren de ‘kleuren’ van De Combinatie uit Asten vertegenwoordigd. Die club acteert in de tweede klasse, twee niveaus lager dan De Stukkenjagers. Na lang nadenken heb ik eindelijk de overstap gemaakt.”

Jullie hebben nu twee competitiewedstrijden achter de rug. Hoe is het jou persoonlijk vergaan?

„Nou, erg goed! Ik heb beide partijen gewonnen. In de eerste ronde tegen HWP Sas van Gent, een wedstrijd die voor ons een verdiend gelijkspel opleverde, trof ik Helmut Cardon tegenover me. Een speler met een veel hogere rating, een verschil van dik tweehonderd punten. In de Hollandse opening deed ik met zwart - mijn favoriete kleur - een verrassende zet. Een eigen creatie, een idee dat ik nooit eerder gezien heb. Twee zetten later deed ik een pionoffer in ruil voor een aanval op de vijandelijke koningsvleugel. Een aanval die doorsloeg. In de tweede ronde tegen Kennemer Combinatie (4-6 verlies. red.) heb ik Pieter Roggeveen te grazen genomen. Wederom een duel met de nodige spanning in de Hollandse opening. Op het moment dat ik een toren van het bord afdonderde, kon Roggeveen het shaken.”

Klinkt goed allemaal. Hoeveel uur per week train je hierop?

„Ongeveer twee uur per dag. Nick Bijlsma, onze teamleider, maakt telkens de opstelling. Het is gebruikelijk dat alle teamleden daarvan ruim van tevoren weet hebben, zodat iedereen zich optima forma kan voorbereiden. Ik ben weliswaar geen theoreticus, maar zoiets neem ik normaal gesproken héél serieus. Toch moet ik het meestal vooral hebben van mijn creativiteit én zelfvertrouwen. Ik heb respect voor iedere tegenstander, bang ben ik voor niemand. Ik raak evenmin geïmponeerd door iemands rating. Óók grootmeesters beginnen met zestien stukken. Zodra je op de een of andere manier angst uitstraalt, ben je vaak het haasje.”

Komende wedstrijd moeten jullie tegen Zuid Limburg, de hekkensluiter. Erop of eronder?

„Die ploeg staat inderdaad onderaan, maar is allesbehalve zwak. Ze hebben onder meer Christian Braun en Daniel Hausrath in de gelederen. Mocht het lot me koppelen aan een van deze twee heren, dan blijf ik lekker -zonder enig ontzag- mijn eigen spel spelen. Mijn teamgenoten zouden hetzelfde moeten doen. Alleen dan maken we kans op een mooi resultaat. Ook tegen andere clubs zijn we zeker niet kansloos. De bewering dat we te licht zouden zijn voor de meesterklasse, vind ik klinkklare onzin.”