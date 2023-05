Schalkwijk en Clercx houden Boxtelse basketbaleer hoog

,,Zo, mijn supporters”, lacht Luca Clercx. Ze nestelt zich op de tribune naast de aanhang van Utrecht Bulls. Even een slokje nemen en bijkomen van het harde werken. Het is klaar nu, 67-56 betekent nog een jaar eerste divisie en geen stapje omhoog. Of ze daar een goede oneliner over heeft? ,,Ach, EBBC verdient het om te promoveren”, zegt de Boxtelse, die met louter afgestudeerde basketbalsters (die hun bul hebben behaald) in Utrecht speelt. Een week eerder kwamen beide teams tot 61-61. ,,Dat voelde voor ons al als een hele knappe prestatie. Wij vinden het prima zo.”

Voor de eer

EBBC viert feest. Zij zijn al zeker van de promotiedivisie, omdat ze eerste werden in de competitie. De nacompetitie is voor hen slechts voor de eer. ,,Nu willen we in de finale Utrecht Cangeroes verslaan”, zegt Aggy Schalkwijk, die tegenwoordig weer in Boxtel woont. Zij kwam afgelopen zomer in Den Bosch basketballen, net als een aantal van haar ploeggenoten. De meesten hebben ervaring in de promotiedivisie; het een na hoogste niveau in het vrouwenbasketbal. ,,We wilden ons team dit seizoen al inschrijven in de promo. Daar was geen plek. Alle meiden zouden prima mee kunnen komen op dat niveau. Het is goed dat we nu promoveren. Ik hoop dat we dan ook gaan verliezen, zodat we wat tactischer moeten gaan spelen en onze fouten af worden gestraft.”

Clercx en Schalkwijk kennen elkaar al van jongs af aan. Freek, Matske en Olly Clercx speelden allemaal bij JRC, vader Felix was coach en moeder Dorine is driepunterspecialist van de dames recreanten. ,,Mijn moeder is al zestig en speelt nog steeds. Dan ben je echt een baas”, vindt haar jongste dochter. ,,Ik heb het basketbaltalent van haar. Zij heeft ook veel pit.” Zussen Coco en Fenna Schalkwijk speelden ook jarenlang in competitieverband in sportcomplex De Braken. Fenna gaf Luca zelfs training. ,,En ik kwam bij haar thuis voor haar zus Olly”, zegt Aggy Schalkwijk. ,,Het is toch ons-kent-ons in het basketbalwereldje. Luca en ik hebben een mooie tijd gehad bij JRC. Ik zou mijn laatste basketbaljaren best weer in Boxtel willen spelen, misschien wel met mijn zussen en met Luca.”

Groentjes

Schalkwijk, belastingadviseur bij Shell, speelde ook onder meer in Eindhoven bij Almonte. Ze onderbrak haar basketbalcarrière al twee keer, maar zit nu helemaal op haar plek in Den Bosch, waar ze op prima niveau kan spelen. ,,Zelfs al halen twee meiden hun niveau niet, zijn er nog een stuk of zeven die zorgen dat wij presteren”, zegt ze over EBBC. Dat is net wat anders dan bij het net gepromoveerde Utrecht Bulls van Clercx, dat tot haar eigen verbazing op een hoger niveau opnieuw de play-offs behaalde. ,,Wij dachten een week geleden als groentjes dat we bij 61-61 verlenging zouden spelen. Dat bleek niet zo te zijn. Wisten wij veel”, zegt Clercx, leeradviseur van beroep, haast verontschuldigend.

Nu dus weer een jaar in de eerste divisie spelen en dan ziet de Boxtelse wel verder. Of zij ooit terugkeert naar haar oude club? ,,Het was altijd mijn droom om met mijn zussen in dames 1 te spelen. Dat is voorlopig mislukt”, weet ze, al draagt Matske wel het oranje shirt van JRC. ,,Ik heb hele goede herinneringen aan die club. Samen met mijn zussen en met Aggy spelen, zou misschien nog wel een goed idee zijn.”