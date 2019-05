SCHC strikt strafcornerspecialiste Yibbi Jansen van Oranje-Rood

Middenvelder Jansen is de dochter van oud-topkeeper Ronald Jansen. Ze debuteerde op 15-jarige leeftijd in het shirt van Den Bosch in de hoofdklasse. Sinds 2016 speelt ze voor Oranje-Rood uit Eindhoven. In 2018 maakte ze haar toernooidebuut voor Oranje op de Champions Trophy in China. Inmiddels heeft ze dertien interlands achter haar naam staan, waarin ze vier keer trefzeker was.