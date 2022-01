Scheidend turnbaas Mark Meijer: ‘Ik had harder moeten doorpakken bij de coaches’

Positief geteste FCK De Hom­mel-verdediger Tefvik Ceyar mist eerste duels EK Futsal

Drie jaar was zaalvoetballer Tefvik Ceyar afwezig in de selectie van Oranje Futsal. In februari vorig jaar kwam de Utrechter, die speelt bij FCK De Hommel uit Den Bosch, weer in aanmerking voor de selectie van bondscoach Max Tjaden. Uitgerekend met het EK Futsal in zicht komende woensdag testte de 31-jarige positief. Het eerste duel tegen Oekraine (woensdag 20.30 uur Ziggo Dome) gaat zo aan zijn neus voorbij.

17 januari