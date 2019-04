Scheidend voorzitter Trappers is apetrots

Hevig zwetend en zuchtend stamelde hij na de thriller in Zuid-Duitsland dat dit de mooiste finaleserie van Trappers is in vier jaar Oberliga-ijshockey. ,,Geweldig. Het lijkt wel alsof ze het ons zo moeilijk willen maken dat we elke keer tien of twintig jaar ouder worden”, aldus Van Gestel in Zuid-Duitsland. ,,Het is eigenlijk niet te doen om hiernaar te kijken als echte fan van Trappers.” Hij ging na afloop van het vierde finaleduel direct naar de kleedkamer van 'zijn mannen’. ,,Ik heb ze allemaal gefeliciteerd. Als je het toch weer voor elkaar krijgt om die vijfde wedstrijd eruit te persen... Ik ben apetrots op die mannen.”