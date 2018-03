Scheurtje in knieband houdt Beddows (HC Tilburg) enkele weken aan de kant

Inhaalrace New Heroes slaagt niet, Bossche basketballers missen bekerfinale

13 maart New Heroes stond dinsdagavond voor een loodzware opgave. De Bossche basketbalploeg moest in de return van de halve bekerfinale tegen ZZ Leiden een verschil van 20 punten uit het heenduel goed zien te maken. Dat lukte niet. In een meeslepende wedstrijd won New Heroes 'maar' met 73-65, waardoor de NBB-bekerfinale aan het team voorbij gaat.