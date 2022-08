Schijndels Mountainbiketalent Tom Schellekens dubbel in actie op WK in Frankrijk: ‘Volgens mij ben ik klaar voor’

De 19-jarige mountainbiker Tom Schellekens uit Schijndel is door bondscoach Gerben de Knegt geselecteerd voor het WK dat komende week wordt gehouden in het Franse Les Gets. Schellekens komt op woensdag in actie op het onderdeel Mixed Relay en op zondag bij de cross country voor beloften tot 23 jaar.

De renner uit Schijndel is blij dat hij door De Knegt is geselecteerd voor het WK. ,,Mijn eerste seizoen bij de beloften zie ik vooral als een leerjaar”, aldus Schellekens, die de opleiding tot fietsenmaker volgt. ,,In kleinere wedstrijden heb ik al een paar mooie uitslagen weten te behalen, maar in de wereldbekerwedstrijden is het gewoon lastig om een goed resultaat neer te zetten. Ook omdat ik meestal achteraan moet starten. Desondanks wist ik in het Oostenrijkse Leogang een 30ste plek te halen. Daar was ik tevreden mee. Ik heb veel geleerd in deze wedstrijden en hoop de komende jaren verdere stappen omhoog te kunnen zetten.”

Leermoment

Ook de cross country wedstrijd op het WK in Frankrijk is voor Schellekens een leermoment volgens bondscoach Gerben de Knegt. ,,Tom en ook Chris van Dijk zijn beiden eerstejaars beloften. Voor hen is dit WK een mooie kans om te kijken waar ze staan in hun ontwikkeling. Een uitslag tussen de 20ste en 25ste plek is echt een heel goede prestatie. Ze kunnen vooral ervaring opdoen in deze categorie.”

Mixed Relay

Waar de cross country wedstrijd volgens De Knegt vooral een leerschool is voor Schellekens, verwacht hij dat het Nederlands team voor de Mixed Relay mee kan doen voor een plek in de top vijf. Op dit onderdeel komen naast Tom Schellekens ook Rens Teunissen van Manen, Puck Pieterse, Anne Terpstra, Lauren Molengraaf en David Nordemann in actie voor Nederland. Schellekens: ,,De Mixed Relay is een estafette waarbij iedere renner of renster één ronde volle bak rijdt en vervolgens de volgende renner aantikt. Elk team bestaat uit drie mannen en drie vrouwen. Het team dat als eerste zes ronden heeft afgelegd, is de winnaar.”

Eén ronde diepgaan

Bij het EK voor junioren en beloften in Portugal won Schellekens eerder dit jaar al een gouden medaille met de Nederlandse ploeg op de Mixed Relay. Ook Fem van Empel reed destijds mee, maar zij is er in Frankrijk niet bij omdat zij zich aan het voorbereiden is op het nieuwe veldritseizoen. ,,Ik vind het een erg mooi onderdeel. Het is één ronde erg diepgaan en dat ligt mij wel. Ik ben één keer eerder in Les Gets geweest om te trainen. Volgens mij is het een mooi parcours dat niet supertechnisch is. Ik ben onlangs op trainingskamp geweest in Spanje en voel mij lichamelijk goed. Volgens mij ben ik klaar voor het WK.’