Schijndelse Marloes Keetels zwaait als wereldkampioene in stijl af: ‘Fijner, beter, mooier, had niet gekund’

Nee, met een afscheid tijdens het WK is Keetels helemaal niet bezig geweest. Het wereldkampioenschap, dat Nederland én Spanje samen organiseerden, was haar laatste kunstje als tophockeyster. Na haar allerlaatste wedstrijd op Hollandse bodem, de kwartfinale tegen België, gaat Keetels in de ereronde voorop. De bijna tienduizend zingen haar toe als dank voor de negen jaar in Oranje en tal van prijzen die zijn gewonnen.