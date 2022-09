Schoon en Van Driel genieten van EK King of the Court, maar: ‘Geef mij het gewone beachvolley maar’

Beloofd is beloofd: Zweedse forward draait mee bij Trappers

Doug Mason is een man van zijn woord. De Trappers-coach had aan de Zweedse ijshockeyer Jacob Hallberg beloofd dat hij een stage mocht afwerken in Tilburg en dat doet hij momenteel dan ook. Ook al heeft Trappers inmiddels al het maximale aantal van drie imports.

