Schorsing Silvano Poropat teruggebracht naar drie wedstrijden

De onvoorwaardelijke schorsing van New Heroes-coach Silvano Poropat is in hoger beroep teruggebracht van vier naar drie wedstrijden.

Daar staat tegenover dat het voorwaardelijke deel van de schorsing is verhoog van twee naar zes duels. Dat blijkt uit de uitspraak van het beroep dat New Heroes had aangespannen in de zaak.

Technisch manager Jos Frederiks van de Bossche basketbalclub: ,,Met deze straf kunnen wij akkoord gaan. Wij vonden vier wedstrijden onvoorwaardelijk te zwaar, omdat het om een eerste vergrijp gaat. Met een hogere voorwaardelijke straf kunnen we prima leven, want dit mag simpelweg nooit meer gebeuren. Dat Silvano bestraft wordt is terecht, hij is in Leiden zwaar in de fout gegaan."

Door het lint

Poropat ging op 6 maart in de verloren bekerwedstrijd tegen ZZ Leiden (80-60) compleet door het lint toen hij met zijn tweede technische fout werd weggestuurd. Daarbij beledigde en bedreigde hij de scheidsrechters.

De coach zat afgelopen dinsdag in de return tegen Leiden (73-65-winst) de eerste wedstrijd van zijn schorsing al uit. Hij mist nu nog de competitieduels uit tegen Aris Leeuwarden (zaterdag 24 maart) en thuis tegen Landstede Zwolle (dinsdag 27 maart).

In beide wedstrijden zal assistent-trainer Jeroen van Vugt de coaching voor zijn rekening nemen. Poropat is er dan weer bij in het competieduel thuis tegen - jawel - ZZ Leiden op zaterdag 31 maart.

Quote ,,Met deze straf kunnen wij akkoord gaan. Wij vonden vier wedstrijden on­voor­waar­de­lijk te zwaar, omdat het om een eerste vergrijp gaat Technisch manager Jos Frederiks van New Heroes

Donar Groningen

Intussen zijn de twee competitiewedstrijden van New Heroes tegen Donar Groningen die gepland stonden voor donderdag 22 maart (thuis) en donderdag 29 maart (uit) uit het competieschema gehaald vanwege de Europese verplichtingen van de landskampioen. Het thuisduel is inmiddels opnieuw vastgesteld op dinsdag 17 april, de uitwedstrijd verhuist wellicht naar donderdag 19 april.