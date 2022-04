Schotkracht laat Heroes in de steek in vol Sportpaleis

Veertienduizend bezoekers op de tribune, een optreden van de dansgroep Baba Yega in de rust en een ambiance alsof het een NBA-wedstrijd was. De Night of the Giants in Antwerpen was vrijdagavond voor Heroes Den Bosch de meest bijzondere wedstrijd tot dusver in dit eerste seizoen van de BNXT League.

Voor de wedstrijd stond Heroes-coach Erik Braal er nog ontspannen bij. Hij was met zijn spelers extra vroeg naar Antwerpen afgereisd om ze te laten wennen aan de sfeer in het Sportpaleis. Een keer per jaar turnt Antwerp Giants die giga-sporthal om tot een Amerikaanse aandoende basketbalarena en verhuist ze van haar ‘eigen’ Lotto Arena naar de grotere buurman. Nou ja, een keer per jaar, mede door de coronapandemie was de vorige Night of the Giants alweer vier jaar geleden.

Sterk begin

Maar vrijdagavond was het zover, uitgerekend in de competitiewedstrijd tegen Heroes. De Bossche ploeg toonde zich niet onder de indruk van de spetterende ambiance en nam in het eerste kwart brutaal de leiding: 6-14. Maar al in de slotfase van die eerste tien minuten begon het te haperen bij de formatie van Braal. Daardoor was het toch Giants dat met een voorsprong het tweede kwart inging: 21-18.

Heroes haakte weer aan, kwam opnieuw op voorsprong op 28-29, maar zag de thuisclub daarna uitlopen tot een maximale marge van acht punten: 37-29 en 39-31. Bij rust was het verschil zes: 39-33.

Volledig scherm Heroes tijdens een time-out in het Sportpaleis. © Peter van Gogh

In het derde kwart sloeg Giants even een gaatje van negen punten (44-35), maar opnieuw krabbelde Heroes terug (46-43). Helemaal langszij kwamen de Bosschenaren niet en Giants begon met zeven punten voorsprong (50-43) aan de laatste tien minuten.

Daarin kroop Heroes aanvankelijk wat dichterbij (52-48), maar het gat dichten was te veel gevraagd. Uiteindelijk liep Giants in de slotfase nog uit naar 69-53. Met name vanaf de driepuntslijn presteerde Heroes erbarmelijk. De Bossche ploeg ondernam 35 (!) pogingen maar schoot er slechts 6 raak. Ter vergelijking: Giants scoorde 5 keer uit 18 driepuntsschoten.

Quote Het gebrek aan schot­kracht is volgens mij vooral te wijten aan deze zware week met drie wedstrij­den in vijf dagen Erik Braal (50), Coach Heroes Den Bosch

Ondanks de nederlaag was Braal grotendeels tevreden over het spel van zijn ploeg: ,,Met name verdedigend speelden we heel sterk. Uiteindelijk worden we genekt door een gebrek aan schotkracht, maar dat is volgens mij vooral te wijten aan deze zware week met drie wedstrijden in vijf dagen. Daardoor waren we op het eind te vermoeid en vielen onze schoten niet meer. Tot halverwege het derde kwart bleven we goed bij, maar deze wedstrijd, deze hele week heeft voor ons eigenlijk vijftien minuten te lang geduurd.”

Braal zag in die fase ook zijn pointguard Edon Maxhuni, die gisteren maar twee punten maakte, nog uitvallen met knieklachten. Over de ernst van zijn blessure kon hij gisteren nog niets zeggen.

Telenet Giants Antwerp - Heroes Den Bosch 69-53

Kwartstanden: 21-18, 18-15, 11-10, 19-10

Scores Heroes: Van der Mars 11, Hammink 10, Stilma 8, Kherrazi 7, Van Vliet 7, Helfrich 3, Price 3, Lautier-Ogunleye 2, Maxhuni 2.

Stand BNXT League Elite Gold Groep: 1. Filou Oostende 8-32, 2. Kangoeroes Mechelen 8-31, 3. ZZ Leiden 8-30, 4. Heroes Den Bosch 9-29, 5. Leuven Bears 8-28, 6. Belfius Mons-Hainaut 8-28, 7. Donar Groningen 8-27, 8. Telenet Giants Antwerp 8-27, 9. Landstede Hammers 8-23, 10. Feyenoord Basketball 7-21.

