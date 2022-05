Schriktraining Hermès levert Nederlandse titel op: ‘Vandaag was hij heel goed bij de les’

NK DressuurOp de klanken van Abba’s Thank you for the music verliet Dinja van Liere met Hermès de piste. De enthousiaste dressuurliefhebbers op het KNHS-Centrum in Ermelo bedankten de amazone uit Uden met een hartelijk applaus. De laatste deelneemster aan het NK had het beste tot het laatste bewaard.

Bondscoach Alex van Silfhout sprak na afloop op de persconferentie over een uitgekleed kampioenschap. Titelhouder Edward Gal en Hans Peter Minderhoud, de vice-kampioen van 2021, hadden vooraf al de handdoek in de ring gegooid. Emmelie Scholtens trok zich gistermiddag terug vlak voor de finale van de kür op muziek. Haar paard Desperado bleek door een dik been niet wedstrijdfit. De Gorinchemse lag na de Grand Prix op zaterdag op poleposition voor de vacante titel.

Schepje bovenop

,,Zonde”, reageerde Dinja van Liere (31), die opeens de favoriet was op basis van de tweede plek in de Grand Prix. ,,Ik vond het al jammer dat Edward en Hans Peter niet meerijden. Daar trek je je toch aan op. Ook aan Emmelie. Zij reed zaterdag een fantastische proef, ik had een paar fouten. Dan zit zij er dus boven. Dat maakt het spannend. Dan moet ik er een schepje bovenop doen. Nu werd het me toch iets makkelijker gemaakt.”

Het gat met zilveren Thamar Zweistra bedroeg uiteindelijk bijna tien punten. Achteraf ontstond de discussie of het niet beter zou zijn om het reglement aan te passen, zodat deelnemers met twee verschillende paarden de kür op muziek mogen rijden. Zoals bij het NK springen een ruiter wel op twee paarden kan wedden in het afsluitende onderdeel, als die zich gekwalificeerd hebben. Met Indian Rock was Scholtens zaterdag als derde geëindigd. Toen zij er gisteren achter kwam dat Desperado niet fit was, had ze met Indian Rock al de kleine finale gereden. Het was te laat om nog van paard te wisselen voor de kür op muziek.

Quote Voor het team hebben we Desperado nodig op het WK later dit jaar. Ik hoop dat het iets kleins is Dinja van Liere (31)

,,Zo is sinds jaar en dag het reglement. Ik had ook nog een tweede paard dat geen kür mocht lopen. Misschien moeten ze daar toch nog eens naar kijken”, stelde Van Liere, die met Hartsuijker als derde eindigde in de kleine finale.

Van bucketlist

Een gedevalueerd toernooi of niet, de nationale titel pakt de Udense niemand meer af. ,,Dit is toch iets wat ik af kan strepen op mijn bucketlist. Mijn tweede NK bij de senioren en na het brons van vorig jaar nu goud. Daar ben ik hoe dan ook blij mee. Maar ik denk ook verder. Voor het team hebben we Desperado nodig op het WK later dit jaar. Ik hoop dat het iets kleins is, dat hij snel weer fit is.” In het Deense Herning worden al de eerste teamtickets voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs verdeeld.

In maart, tijdens The Dutch Masters - Indoor Brabant, toonde Hermès zich nog wat schrikachtig, waardoor de kür op muziek in het honderd liep. In de aanloop naar het NK heeft Van Liere veel aandacht besteed aan ‘stresstraining’. ,,In Den Bosch merkte ik dat er nog steeds de spanning in zat. Dan moet hij het vertrouwen in mij houden dat hij het kan. De laatste tijd ben ik heel veel met hem naar buiten gegaan, door de bossen, langs gekke dingen. Een soort schriktraining. Buiten is voor hem sowieso ietsje makkelijker dan binnen. Het publiek zit er verder vanaf en hij heeft meer ervaring buiten. Vandaag was hij heel goed bij de les, gefocust op mij. Dat is echt ook zijn kracht. Daar hebben we aan gewerkt en het gaat duidelijk beter nu.”