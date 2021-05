Scorpions promoveert net niet; Trappers houdt duels met aartsrivaal in Oberliga

Beslissingsduel

Scorpions had thuisvoordeel en mocht het beslissingsduel dus in eigen hal afwerken zondagmiddag. Het werd al snel 1-0, maar nog in de eerste periode boog Selber Wölfde dat om in 1-2. In de tweede periode vergrootten de bezoekers de kloof: 1-3. Met nog tien minuten te spelen in de derde periode maakte Christoph Kabitzky het weer spannend: 2-3. Pas in de voorlaatste minuut van de wedstrijd maakte Nicholas Miglio aan alle onzekerheid een einde door de 2-4 te maken.