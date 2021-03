Scorpions treitert Trappers na vierde zege: ‘Baby, give it up!’

Trap­pers-fy­sio: ‘Hart sloeg over toen tweede streepje verscheen na coronatest’

19 maart Na een roerig weekje speelde Tilburg Trappers woensdag weer een wedstrijd. Fysiotherapeut Ward van den Bulck hoopt dat het corona-spook de club heeft verlaten, al vond hij het ook wel interessante dagen nadat er twee spelers positief waren getest in de apart daarvoor interichte teststraat in het ijssportcentrum. ,,Die eerste positieve uitslag, dat zorgde wel even voor opwinding.”