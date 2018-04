Sébastien Dockier keert na Belgisch avontuur terug bij HC Den Bosch

LIVE: Trappers zonder Bowles en De Ruijter tegen Deggendorf

19:51 Neemt Trappers vanavond een voorschot op de derde Oberligatitel op rij of zorgen de gasten uit Deggendorf voor een stuntje door op Tilburgs ijs te winnen en een 2-1 voorsprong te nemen in de finale van de play-offs in de Oberliga? Parker Bowles, die in duel 2 groggy van het ijs moest na een harde check, is er vanavond nog niet bij. Ook de geblesseerde Nick de Ruijter ontbreekt. Volg de ontwikkelingen van duel 3 in dit liveblog.